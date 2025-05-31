وزير العمل يواصل لقاءته في صربيا ويعقد إجتماعًا مع مدير هيئة التوظيف الوطني الصربية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 11:29 صباحاً - إلتقى وزير العمل محمد جبران، مع ميلان بوسنيتش مدير هيئة التوظيف الوطني الصربية ،بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد،و إبراهيم حمزة الشيخ، نائب السفير،وذلك في إطار زيارة الوزير جبران التي بدأت أمس الجمعة إلى دولة صربية عقد خلالها إجتماعات مع وزيرة العمل ،ووزير الداخلية ،ورئيس غرفة التجارة والصناعة في دولة صربيا ، لتفعيل سُبل التعاون ، وفتح سوق العمل الصربي أمام العمالة المصرية المُدربة .

في البداية رحب مدير هيئة التوظيف بالوزير جبران ، وأكد على عُمق العلاقات المصرية الصربية التي تمتد إلى أكثر من 100 عام، وأكد حرص صربيا على تعزيز التعاون خاصة وأنها في مرحلة إزدهار وفي حاجة إلى العمالة المصرية ،وأشار إلى قانون صدر في بلاده عام 2024 يساوي في المعاملة والحقوق بين العمال الصربيين ونظرائهم الأجانب ، وثَمّن اللقاءات التي أجراها الوزير جبران مع المسؤولين الصربيين في بداية الزيارة أمس، والتي تُعزز من التعاون ،خاصة في مجالات تنقل الأيدي العاملة ،وتسهيل إستقدام الكوادر المصرية .