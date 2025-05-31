رفع حالة الطوارئ بالبحيرة لمواجهة أثار سوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 10:28 صباحاً -

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة، وذلك لمواجهة أثار سوء الأحوال الجوية.

يأتى ذلك عقب تعرض بعض السواحل الشمالية للمحافظة صباح اليوم السبت، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وأكدت محافظ البحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف الطوارئ بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية تعمل على مدار الساعة، ويتم التنسيق الفوري مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس أولاً بأول، والتعامل مع أي مستجدات فور وقوعها.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر كل رؤساء المدن والأحياء وقيادات شركة المياه والصرف الصحي، بتكثيف المرور الميداني خاصة في المناطق المنخفضة ومصارف الأمطار ومحيط المدارس والمستشفيات، مع رفع درجة التأهب بكل نقاط التمركز لمواجهة أي طوارئ محتملة نتيجة لتقلبات الطقس، مع فتح جميع صفايات الأمطار لتصريف المياه وتسيير الحركة المرورية أمام الطلاب و المواطنين، لا سيما أمام المدارس واللجان الامتحانية والمصالح الحكومية والمستشفيات.

وأهابت "محافظ البحيرة" بالمواطنين توخي الحيطة والحذر خلال فترات الذروة الجوية، وتجنب الوقوف تحت أعمدة الكهرباء أو بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية، وعدم القيادة بسرعات زائدة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

مؤكدة حرص المحافظة على تأمين الطلاب والمواطنين وضمان انسيابية الحياة اليومية والخدمات المقدمة إليهم، خاصة مع تزامن الموجة الجوية الحالية مع امتحانات الشهادة الإعدادية.

جدير بالذكر، أن الدكتورة جاكلين عازر قررت إرجاء بداية الامتحانات اليوم لمدة ساعة واحدة فقط حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين والعاملين باللجان، لتبدأ في العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة (اليوم فقط)، على أن تعود لمواعيدها الطبيعية بدءًا من الغد الأحد.