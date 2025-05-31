تعرف على سر عدم إبلاغ الدكتورة نوال الدجوى حتى الآن بوفاة حفيدها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 10:28 صباحاً - أثارت واقعة وفاة الدكتور أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي حالة من الجدل خلال الايام الماضية، خاصة بعد تشيع جثمانه لمثواة الأخير وسط غياب جدته حالة من الجدل بين الاحفاد، ولكن كشف محامي الدكتورة نوال الدجوي سر عدم حضور الجدة، مؤكدا أنها لا تعلم حتى الآن بخبر وفاته حفيدها، لظروف الوفاة نفسها، مبررا أنه اذا تم إبلاغها قد تُصاب بالفزع بسبب تفاصيل الحادث.

وكشف المحامي محمد إصلاح، أنه لم يتم إبلاغ الدكتورة نوال حتى أن تصدر النيابة قرارها القاطع حول أسباب الوفاة، خاصة أن الدكتورة نوال الدجوي في مرحلة عمرية متقدمة لا تسمح لها بالتواصل مع السوشيال ميديا، وهناك فرق شاسع بين التعرض للرد على الشائعات الكاذبة وبين قدرتها على إدارة أموالها بنفسها، وهو مناط دعوى الحجر المثارة حاليًا عبر الإعلام، وبين الحديث عن أنها بكامل الصحة والعافية.