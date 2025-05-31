وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الهولندي تبادل الرؤى بشأن الأوضاع في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 10:28 صباحاً -

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الدكتور بدر عبد العاطي اليوم /السبت/ من نظيره الهولندي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكدا التطلع لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار السفير تميم خلاف إلى أن الوزير عبد العاطي أكد الاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي مع هولندا في القطاعات المختلفة ومنها اللوجستيات وتطوير الموانئ، والطاقة المتجددة، والصحة، والرقمنة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم والبحث العلمي، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة ليشمل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وبحث الهجرة النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "الخارجية" أن الاتصال الهاتفي تناول أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث استعرض الوزير عبد العاطي انعكاسات الاتفاق الأخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية بالبحر الأحمر وقناة السويس.. مشيرا إلى أن الوزير الهولندى أبدى من جانبه تفهمه لأهمية حركة الملاحة بقناة السويس بالنسبة لمصر، مؤكدا الاستعداد لتشجيع الشركات الهولندية على استئناف حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس بما يسهم في استعادة معدلاتها الطبيعية.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لموقف الجانب الهولندي، والتحرك في الاتحاد الأوروبي لتناول مسألة امتثال إسرائيل باتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة انحياز المجتمع الدولي بشكل كامل لمبادئ القانون الدولي وعدم قبول أي ازدواجية في المعايير.

وخلال الاتصال الهاتفي.. أدان الوزير عبد العاطي قرار إسرائيل بالموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة، ومواصلة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة كعقاب جماعي في خرق فاضح للقانون الدولي.

ومن جانبه.. أعرب الوزير الهولندي عن التزامهم برفض الاستيطان الإسرائيلي وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، في انعكاس لتوافق الرؤى بين مصر وهولندا.