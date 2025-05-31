نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة يعقد اجتماعًا طارئًا فجرًا لوضع اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعكس أقصى درجات الالتزام والحرص على مصلحة الطلاب، عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اجتماعًا طارئًا في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم، برئاسة سعيد عطية وكيل أول الوزارة، وبمشاركة مديري عموم الإدارات التعليمية، وذلك لوضع اللمسات النهائية استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

شدد عطية على أن العمل يتم بمنهجية دقيقة لا تترك شيئًا للصدفة، مؤكدًا أن الطالب أمانة في أعناق الجميع، وأن كل لجنة امتحانية هي اختبار حقيقي للضمير قبل أن تكون اختبارًا للطالب.

خلال الاجتماع، أوضح وكيل الوزارة أن هناك تعليمات صارمة بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات، ولا مجال لأي تساهل في التنظيم، مشددًا على أنه لا يوجد مبرر لأي تقصير.

وتم خلال اللقاء مراجعة خطة توزيع الأسئلة وآليات تأمينها، والتأكيد على الانتهاء من تجهيز جميع اللجان بما يتوافق مع المواصفات المعتمدة مسبقًا، كما تم التشديد على ضرورة التواجد المبكر لرؤساء اللجان والمراقبين داخل مقار الامتحانات.

الاجتماع ناقش أيضًا أهمية تشكيل فرق طوارئ داخل كل إدارة تعليمية، تكون مستعدة للتدخل الفوري في حال وقوع أي طارئ، مع التأكيد على مراجعة البروتوكولات الصحية وضمان توافر وسائل الأمان داخل جميع اللجان.

يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تنفذها المديرية لضمان سير الامتحانات في أجواء تتسم بالانضباط والدقة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح كل طالب بيئة آمنة وهادئة تمكنه من تقديم أفضل ما لديه.