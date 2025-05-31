نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اختبار اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ صباح اليوم السبت طلاب الشهادة الإعدادية في محافظتي القاهرة والجيزة أولى لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025.

وبدء منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وسط أجواء من الانضباط والهدوء، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من غرف العمليات المركزية بالمديريتين، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب.

في تمام الساعة التاسعة انطلقت اللجنة الأولى لامتحان اللغة العربية في مختلف الإدارات التعليمية، وسط تواجد من مسؤولي الإدارات ومديري المدارس لمتابعة توزيع ورقة الأسئلة والتأكد من سلامة اللجان. وشهدت اللجان التزامًا تامًا من الطلاب، في ظل تعليمات واضحة من المديريات بمنع أي محاولات للغش أو الإخلال بالانضباط داخل اللجان.

وحرصت المديريات التعليمية على التأكد من فتح اللجان في موعدها، وتواجد المراقبين والملاحظين منذ الثامنة صباحًا، مع تسليم صناديق الأسئلة مؤمنة من خلال لجان تسليم واستلام، لضمان وصولها بشكل منضبط وفق التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد عدد من المعلمين أن ورقة امتحان اللغة العربية وصلت إلى اللجان في الوقت المحدد، وتم توزيعها على الطلاب بسلاسة دون تأخير أو شكاوى.

وعلى صعيد التنظيم، شهد محيط عدد من المدارس وجودًا أمنيًا مكثفًا لتنظيم دخول الطلاب ومنع التكدسات، فيما تواجد أولياء الأمور خارج اللجان في حالة ترقب وقلق، خاصة مع انطلاق أول أيام الامتحانات.

من جانبها، أكدت غرف العمليات في القاهرة والجيزة عدم رصد أي مشكلات مؤثرة حتى اللحظة، مع تفعيل آليات التواصل السريع بين الإدارات التعليمية واللجان الفرعية، لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال الامتحان.

كما تم التنبيه على تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو المراقبين.

ويؤدي الطلاب الامتحانات هذا العام وسط رقابة مشددة لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، على أن تستمر الامتحانات حتى نهاية الأسبوع الجاري، وفق الجدول المعتمد من كل مديرية، وسط إجراءات مشددة لضبط اللجان وضمان سير الامتحانات دون معوقات.