نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل تدريجيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ مدارس التعليم الأساسي والثانوي في مختلف المحافظات، اليوم السبت، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت المصادر إلى أن النتائج ستُعلن في البداية عبر المواقع الرسمية المعتمدة من الوزارة، قبل إتاحتها داخل المدارس نفسها، وتشمل النتائج الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام.

وكانت عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت في أغلب المدارس خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو، ليجري بعدها اعتماد النتائج من قبل مديري المدارس تمهيدًا للإعلان الرسمي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام المدارس بإعلان النتائج داخل مقراتها في أماكن واضحة، وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور للاطلاع عليها بسهولة، مع التشديد على سرية الدرجات ومنع تسريبها قبل الموعد الرسمي.