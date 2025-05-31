اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة وسط إجراءات أمنية مشددة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات صباح اليوم، وسط إجراءات مشددة لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منظمة وآمنة.

وتُجرى الامتحانات هذا العام بنظام البوكليت، في إطار خطط تطوير منظومة الامتحانات ومكافحة الغش.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم أول أيام الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك داخل اللجان الامتحانية الموزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف وإشراف مباشر من غرف العمليات المركزية بكل مديرية.



في القاهرة، يشارك أكثر من 212 ألف طالب وطالبة في الامتحانات، موزعين على 732 لجنة امتحانية تغطي الإدارات التعليمية الـ35.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المدارس، وأوراق الأسئلة والإجابة، بالإضافة إلى تأمين محيط اللجان وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وأكدت مديرية التعليم أن التنسيق شمل رؤساء الأحياء لضمان نظافة المدارس ومحيطها بشكل يومي، مع إزالة أي إشغالات أو معوقات قد تؤثر على حركة الطلاب أو الأجواء العامة داخل اللجان.

وضعت المديرية عددًا من الضوابط التنظيمية التي يجب الالتزام بها طوال فترة الامتحانات، من أبرزها حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين، مع التأكيد على الحفاظ على الكاميرات داخل مقار اللجان واستخدامها عند الضرورة، وتوفير إضاءة جيدة وتهوية مناسبة داخل كل لجنة، وتواجد طبيب أو زائرة صحية بشكل دائم، مع عدم منع أي طالب من أداء الامتحان لأي سبب.

كما أكدت المديرية على أهمية الحضور في المواعيد المقررة دون تأخير، وتشكيل غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.