نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يُعلن انطلاق حملات التوعية بالأضاحي وكيفية التعامل مع المخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على عن انطلاق حملات التوعية المجتمعية الخاصة بالأضاحي والتي بدأت فعالياتها عقب صلاة الجمعة اليوم، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٥م وذلك بتنظيم من مديرية أوقاف الجيزة لتصحيح الممارسات الخاطئة في الذبح وكيفية التعامل مع مخلفات الأضاحي.

وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على نشر الوعي المجتمعي والتصدي للسلوكيات الخاطئة.

وأكد محافظ الجيزة علي أهمية هذه الحملات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتخلص الآمن من المخلفات.

وأضاف محافظ الجيزة "التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين هو أساس نجاح أي مبادرة مجتمعية ونتطلع إلى مشاركة فعّالة من الأهالي في الالتزام بالإرشادات التي وضعتها المحافظة والجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع الجيزة، وسلامة البيئة وصحة الجميع خلال أيام العيد.".

وأوضح الشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة أن الحملة انطلقت من مساجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ومصطفى محمود بمنطقة المهندسين، والمتناوي بمدينة البدرشين بحضور ممثلين عن مختلف الجهات التنفيذية المعنية، وعلى رأسها وزارات الأوقاف والصحة والبيئة والري إضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.