نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يهنئ شيخة النويس بمناسبة توليها منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بخالص التهاني إلى شيخة النويس بمناسبة توليها منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كأول سيدة في تاريخ المنظمة تتقلد هذا المنصب الرفيع، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامها الجديدة.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والمنظمة وجميع الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة عالميًا.

