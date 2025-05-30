وزير الخارجية يلتقى بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 مايو 2025 09:32 مساءً - التقى الدكتور بدرعبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين فى القاهرة اليوم، حيث استعرض بشكل تفصيلى الحكم القضائى الصادر يوم 28 مايو بشأن الأراضى المحيطة بدير سانت كاترين.

وأكد الوزير عبد العاطى ان الحكم القضائى أكد على عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، مشيرا الى أن الحكم القضائى يعد المرة الاولى التى يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد علي مكانته المقدسة.

وأشار فى هذا السياق إلى الاتصال الذى جرى اليوم بين فخامة السيد رئيس الجمهورية مع السيد رئيس الوزراء اليونانى والذى تم التأكيد فيه على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة.

وأضاف وزير الخارجية أن الحكم القضائى يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، وأشار الى أنه سيجرى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.

ونوه وزير الخارجية بضرورة تحرى الدقة وعدم اصدار احكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائى كاملا، فى ظل ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضى التابعة له، مؤكدا علي الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان التى تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية عبر قرون من الزمن.