الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد الفترة الحالية مناقشات مجتمعية مكثفة حول قانون الإيجار القديم، في إطار جلسات حوار مجتمعي تعقد بهدف الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف المتأثرة بالقانون من ملاك ومستأجرين، وتأتي هذه المناقشات تمهيدًا لتطبيق الزيادات والإجراءات الجديدة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري 2025، فور إقرار التعديلات رسميًا.

السيسي يصدر توجيهات عاجلة في قانون الإيجار القديم.. مفاجأة سارة لهذه الفئات

وفي ظل الجدل الواسع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، أبدى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب رفضهم للصيغة الحالية المقترحة، مشيرين إلى أنها لا تضمن التوازن المطلوب بين حقوق المالك والمستأجر، وطالب النواب بإدخال تعديلات جوهرية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحقق العدالة لكافة الأطراف.

فيما يلي أهم الملامح والتعديلات التي اقترحها النواب وعدد من القوى الحزبية، والتي تم رفعها إلى الجهات التشريعية المختصة للنظر في دمجها ضمن مشروع القانون النهائي:

أولًا: تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية

غير القادرين ماليًا

يتم منحهم حماية إيجارية لمدة 10 سنوات.

يشمل ذلك تقديم دعم إيجاري مباشر لمساعدتهم على سداد القيمة الجديدة.

ذوي الدخل المتوسط

ترفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% ولمدة 5 سنوات متتالية، مع بقاء العلاقة الإيجارية قائمة خلال هذه الفترة.

المقتدرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية

يتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم بشكل تدريجي خلال 3 سنوات فقط من تطبيق القانون.

ثانيًا: إنشاء “صندوق التسويات والتعويضات العقارية”

يتبع وزارة المالية، ويُدار بالتعاون مع وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي.

يمول الصندوق من عدة مصادر، منها: جزء من رسوم التصالح في مخالفات البناء ورسوم تسجيل العقود العقارية.

أهداف الصندوق:

تعويض الملاك المتضررين.

تقديم دعم إيجاري للفئات المستحقة.

تمويل وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين.

ثالثًا: منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات العلاقة الإيجارية

سيتم تدشين منصة وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين في غضون 6 أشهر من تطبيق القانون.

تشرف على المنصة وزارة العدل، التي ستشكل كذلك لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين للفصل في التظلمات والنزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون.

رابعًا: الحوافز للملاك والمطورين العقاريين

إعفاء الملاك من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات على الوحدات المتأثرة بالقانون.

تسهيلات في إجراءات التراخيص للأعمال التطويرية.

منح حوافز ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين المساهمين في توفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين.

توجيهات من الرئيس السيسي

قالت تقارير إعلامية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى توجيهات بشأن بعض التعديلات على القانون، والتي من المؤكد بأن تصب في مصلحة المستآجر والمالك، بما في ذلك مدة تحرير العقود والإيجار.