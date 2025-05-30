الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة اليوم، حيث شرح بإسهاب تفاصيل الحكم القضائي الصادر بتاريخ 28 مايو الجاري والمتعلق بالأراضي المحيطة بدير سانت كاترين، موضحاً كافة الجوانب المرتبطة بهذا القرار القضائي الهام.

وزير الخارجية يبحث مع سفراء الدول الأوروبية في القاهرة تعزيز التعاون والشراكة المشتركة

وخلال اللقاء، شدد الوزير عبد العاطي على أنّ الحكم الصادر من القضاء المصري أقر بشكل واضح بعدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له، مؤكداً على الحفاظ التام على قيمته الروحية ومنزلته الدينية، وكذلك صون حرمة المقابر الملحقة بالدير. ونوه الوزير بأن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي يؤكد بشكل صريح على استمرارية وضع الدير وصيانة مكانته المقدسة التاريخية.

وفي ذات الصدد، أشار عبد العاطي إلى المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم بين فخامة رئيس الجمهورية والسيد رئيس وزراء اليونان، والتي تم خلالها التأكيد مجدداً على التزام مصر المطلق بحماية الوضع الديني الفريد والمقدس لدير سانت كاترين، وضمان عدم التعرض بأي شكل من الأشكال لمكانته الراسخة.

وتابع الوزير موضحاً أن الحكم القضائي رسّخ حالة الاحترام للدير والمؤسسات التابعة له من النواحي الروحية والتاريخية، كما جاء فيه الإبقاء على حق الرهبان في الانتفاع بالدير ومحيطه من المناطق الدينية والأثرية. وأكد الوزير أن السلطات المصرية ستواصل التنسيق بهدف التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة بين دير سانت كاترين والجهات المحلية ذات الصلة، بما يكفل احترام المكانة الدينية ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وفي معرض حديثه مع السفراء الأوروبيين، شدد عبد العاطي على أهمية تحري الدقة وتجنب الاستنتاجات المتسرعة بشأن الموضوع، لا سيما في ظل انتشار أنباء غير دقيقة حول مصادرة الدير أو أراضيه. وأكد أن الحكم القضائي لم يتضمن أي إشارة إلى مصادرة الدير، بل بالعكس صبّ في مصلحة حماية وضعه وحقوق الرهبان، داعياً جميع الأطراف إلى الرجوع لنص الحكم الكامل قبل إصدار أية تعليقات أو تقييمات قد تشكل انعكاسات سلبية على العلاقات الدولية أو الحساسية الدينية المحيطة بالمكان.

وأشار الوزير كذلك إلى متانة العلاقات التي تربط مصر باليونان عبر التاريخ وعمق الروابط الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، موضحاً أهمية استمرار التعاون المشترك وتبادل التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المسائل المتعلقة بصون التراث الديني والثقافي. واختتم عبد العاطي اللقاء بالتأكيد على حرص مصر الدائم على احترام التنوع الديني وتعزيز قيم التعايش والسلام، مع الالتزام بحماية الأماكن ذات الرمزية الدينية والتاريخية، وفي مقدمتها دير سانت كاترين الذي يحظى بمكانة عالمية وسمعة رفيعة على الصعيدين الديني والسياحي.

وأظهرت اللقاءات التي عُقدت اليوم رغبة مشتركة بين الأطراف المصرية والأوروبية في الحوار البناء وتوضيح الحقائق على أرض الواقع، داعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدبلوماسي للحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز أواصر العلاقات بين الشعوب.