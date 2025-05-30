الرياض - كتبت رنا صلاح - منحت التشريعات الجديدة للعاملين المزيد من الأمان الاجتماعي والحقوق المالية التي تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية، إذ جاء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ليؤكد التزام الدولة بدعم العاملين في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة. وبموجب هذا القانون، يحق لكل عامل الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل نسبتها عن 3% من راتبه التأميني، وهي نسبة قابلة للزيادة وفقاً لسياسات العمل في المنشآت المختلفة، بما يشكل خطوة مهمة لتعزيز القدرة الشرائية وصيانة مستوى دخل العاملين أمام موجات التضخم وغلاء الأسعار.

الحكومة تعلن تفاصيل استحقاق العلاوة السنوية بنسبة 3 بالمئة من الأجر التأميني في قانون العمل

ويشترط القانون لاستحقاق هذه العلاوة أن يكون العامل قد أتم عاماً كاملاً في الخدمة منذ تاريخ تعيينه أو منذ منحه آخر علاوة سنوية. وتُصرف هذه العلاوة تلقائياً بشكل سنوي، دون الحاجة إلى أن يتقدم العامل بطلب منفصل للحصول عليها، ما يساهم في ضمان استدامة تحسين الأجور والارتقاء بمستوى حياة العاملين بصورة منتظمة.

وقد تم تحديد أن احتساب العلاوة يتم استناداً إلى الأجر التأميني، وهو الراتب الذي يُعتمد عليه لحساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية والحقوق التقاعدية، وذلك وفقاً لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. هذا الربط الوثيق بين العلاوة السنوية والأجر التأميني يضمن أن تكون هذه العلاوة ذات أثر مستمر لا يقتصر فقط على فترة العمل بل يمتد ليعزز حقوق الموظف بعد سن التقاعد أيضاً، مما يعكس رؤية شاملة تحقق الاستقرار المالي للعاملين على المدى البعيد.

واحتوى القانون على نصوص صريحة تهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الأجور وحماية العاملين من التغيرات الاقتصادية السلبية، حيث تم تضمين العلاوة ضمن الضمانات الأساسية للعاملين لتعويضهم عن آثار ارتفاع كلفة المعيشة، وتوفير وسيلة مباشرة لتحسين مداخيلهم بشكل منتظم وسنوي. هذا التوجه يتفق مع سياسات الدولة الساعية إلى تحقيق التوازن في العلاقات العمالية وحماية طرفي عقد العمل، بما يدعم استقرار بيئة العمل وتحفيز العاملين على الإنتاجية والعطاء المستمر.

ومع ذلك، وضع المشرّع في اعتباره الأوضاع الاقتصادية الطارئة التي قد تمر بها بعض المنشآت وتؤثر على قدرتها في صرف العلاوات المستحقة للعاملين. فقد نصت المادة الثانية عشرة من القانون، على أنه إذا واجهت جهة العمل ظروفاً اقتصادية تعيق صرف العلاوة السنوية، يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للنظر في إمكانية خفض نسبة العلاوة أو إعفاء المنشأة من صرفها بصورة مؤقتة. ويلتزم المجلس المختص ببحث الطلب واتخاذ قرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب، مما يضمن عدم إطالة أمد الحسم في مثل هذه القضايا بما يخدم مصلحة الطرفين.

من خلال هذه الضمانات القانونية الواضحة، يؤكد التشريع الجديد على أهمية حماية الدخل العمالي ومراعاة متغيرات السوق والعمل على سد الفجوة الناتجة عن التقلبات الاقتصادية. ويعكس هذا القانون توجهاً حكومياً جاداً نحو الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وإرساء قواعد إنصاف عادلة في منظومة الأجور، مع الحفاظ على مرونة تمكن المنشآت من مواجهة الأزمات بكل مسؤولية وشراكة بين جميع الأطراف المعنية.