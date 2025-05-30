نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الصناعات الريفية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الصندوق ومؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع البروتوكول كل من المهندسة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة نيفين الطاهري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية المستدامة، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

ويتضمن الاتفاق تنفيذ عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي، ودعم إنشاء سلاسل القيمة المجتمعية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار، بهدف دمج الفئات المستهدفة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، والحد من التوجه نحو الاقتصاد غير الرسمي.

كما يركز البروتوكول على تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين من خلال بناء قدراتهم ودعمهم في تأسيس مشروعات اقتصادية ومبادرات ريادية مجتمعية، بما يسهم في تطوير الصناعات الحرفية والزراعية وخلق فرص عمل متنوعة.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجانبين، من بينهم الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض، والمستشار محمد علاء زعزع المستشار القانوني للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق.

كما شارك من مؤسسة دلتا كل من الدكتورة عفت الشوكي نائب رئيس مجلس الأمناء، والسيدة نهاد شلباية، وهني صبري أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مي مأمون المدير التنفيذي لبرامج الابتكار.

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