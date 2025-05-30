الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الحسابات الفلكية الصادرة عن معهد الفلك عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجريًا، حيث تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق السادس من يونيو 2025 هو أول أيام العيد في جمهورية مصر العربية. تأتي هذه التقديرات استنادًا للحسابات الدقيقة التي يجريها علماء الفلك حول مواعيد دخول الأشهر الهجرية، والتي يعتمد عليها الملايين من المسلمين لتحديد أوقات الشعائر الدينية الهامة مثل صلوات الأعياد.

مواقيت صلاة عيد الأضحى 2025 في جميع محافظات مصر

وفي هذا السياق، تم تحديد مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مدن ومحافظات مصر، حرصًا على تمكين المواطنين من أداء الصلاة في الوقت المخصص لها، سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لصلاة العيد. وتأتي هذه المواقيت لتسهيل العملية التنظيمية التي تقوم بها الجهات المعنية، وتلبية احتياجات المصلين في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاءت مواقيت الصلاة في أبرز المدن كالتالي: في القاهرة، تُقام صلاة عيد الأضحى عند الساعة 6:19 صباحًا، وهو نفس توقيت الصلاة في محافظة الجيزة. أما في الإسكندرية، فتبدأ الصلاة في الساعة 6:21 صباحًا. وفي بورسعيد، تحل الصلاة في تمام الساعة 6:11، وفي السويس في 6:13، بينما تأتي في مدينة العريش عند 6:06. وتقام الصلاة في الطور في نفس توقيت السويس، أي 6:13 صباحًا، بينما تشهد سانت كاترين إقامة الصلاة عند 6:11، وفي طابا عند 6:05، وشرم الشيخ في تمام 6:11 صباحًا. أما دمنهور فالصلاة بها في السادسة والتاسعة عشرة دقيقة، وفي طنطا 6:18، والمنصورة 6:16، والزقازيق 6:16، وبنها 6:18، وشبين الكوم بنفس التوقيت، وكفر الشيخ 6:17.

أما في محافظات الصعيد والدلتا، يحدث بعض التفاوت في التوقيت، إذ تبدأ الصلاة في الفيوم الساعة 6:22، وفي بني سويف 6:21، والمنيا 6:25، كما يوافق نفس التوقيت لمدينتي أسيوط وسوهاج، حيث تقام صلاة العيد عند السادسة والخامسة والعشرين دقيقة صباحًا في كلا المدينتين. وتبلغ صلاة العيد في قنا الساعة 6:21، أما أسوان فتحل الصلاة بها في 6:25، وأبو سمبل تشهد أقصى توقيت لصلاة العيد عند الساعة 6:34.

وفي مدن الساحل الشمالي وسيناء، نجد أن مرسى مطروح تقيم الصلاة في 6:31، والغردقة في 6:15، والخارجة 6:33، أما الإسماعيلية ودمياط فتبدآن الصلاة في 6:13 صباحًا. أما أقصى الغرب بمحافظة السلوم، فتقام فيها صلاة العيد عند الساعة 6:39. وفي نويبع، يبدأ المصلون الصلاة من الساعة 6:07، في حين تأتي الصلاة في حلايب الساعة 6:14، وشلاتين في 6:16.

هذه المواقيت الدقيقة تتيح للمواطنين الاستعداد لأداء شعائر العيد المبارك في أجواء إيمانية تتسم بالروحانية والبهجة، حيث يحرص الجميع على المشاركة في تلك المناسبة الدينية الجماعية التي تجمع الكبير والصغير في صورة فريدة من صور التضامن والتكافل الاجتماعي. وتدعو الجهات المختصة لضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للصلاة، كي يسود النظام وتتحقق السكينة في كل المساجد والساحات المخصصة لهذه الشعيرة العظيمة.

وبذلك يتجدد اللقاء السنوي الذي ينتظره الملايين لأداء صلاة العيد والتقرب إلى الله في أيام مباركة، وسط أجواء تسودها المحبة والتراحم، وتضاعف من معاني الوحدة بين أبناء المجتمع المصري في شتى مدنه وقراه.