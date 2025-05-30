نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط أجواء إيمانية وتنظيم دقيق.. "المهندسين" تودّع الفوجين الأول والثاني من حجاجها إلى الأراضي المقدسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودّعت النقابة العامة للمهندسين الفوجين الأول والثاني من بعثة حجاجها المتوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1446 هـ / 2025 م، وسط تنظيم محكم وتيسيرات شاملة لضمان راحة الحجاج.

وانطلقت البعثة من مطار القاهرة الدولي، حيث ضم الفوج الأول 38 حاجًا ضمن برنامج "حج الهيئات"، فيما شمل الفوج الثاني 71 حاجًا ضمن برنامج "الحج الاقتصادي"، وذلك بإشراف مباشر من فريق النقابة المختص بتسيير الرحلة وتسهيل الإجراءات.

وحرصت النقابة على توفير كافة سبل الدعم والخدمات لضيوف الرحمن، بدءًا من تنظيم السفر وحتى مرافقة الحجاج من قِبل موظفين من النقابة لضمان تقديم الرعاية اللازمة ومتابعة أدق التفاصيل، ما لاقى إشادة كبيرة من الحجاج وذويهم.

وأعرب عدد من الحجاج عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل النقابة في تنظيم الرحلة، مؤكدين أن الخدمات المقدمة من حيث الراحة والتسهيلات عكست اهتمامًا بالغًا بتجربتهم الإيمانية.

وكانت النقابة قد نظّمت حفلًا لتوديع الحجاج قبيل مغادرتهم، أكد خلاله المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، أن رعاية الحجاج تمثّل أولوية لدى النقابة، مشيرًا إلى أن التواصل سيظل قائمًا مع البعثة طوال فترة الرحلة، لضمان سلامة الحجاج وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

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