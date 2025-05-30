نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي": اكتمال تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة واستعدادات مكثفة لتصعيدهم إلى عرفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، بوصول حجاج محافظة كفر الشيخ إلى مكة المكرمة، ليكتمل بذلك تفويج جميع حجاج الجمعيات البالغ عددهم 12،500 حاج.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشكل مستمر عمليات التفويج، في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية للحجاج المصريين.

وفي سياق متصل، تكثف بعثة حج الجمعيات الأهلية استعداداتها لمرحلة التصعيد إلى مشعري عرفات ومنى، حيث تفقد أعضاء البعثة مواقع المخيمات المخصصة للحجاج، للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من توافر معايير السلامة قبل استلامها الرسمي.

كما عقد الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة الحج، اجتماعًا تنسيقيًا مع رئيس بعثة وزارة الصحة والسكان، لمتابعة الاستعدادات الطبية الخاصة بحجاج الجمعيات، ضمن خطة التنسيق المشترك بين بعثات الحج المختلفة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تعزيز التغطية الطبية داخل أماكن إقامة الحجاج، من خلال دعم بعض الفنادق بعدد إضافي من العيادات الطبية، بما يسمح بالتعامل السريع مع الحالات الطارئة دون الحاجة لنقل المرضى لمسافات بعيدة.

كما استعرض الاجتماع الحالة الصحية العامة للحجاج، حيث تم الاطمئنان على حالتين تم نقلهما إلى أحد المستشفيات السعودية لتلقي العلاج، وأكد الفريق الطبي استقرار حالتهما واستمرار متابعتهما بشكل دوري.

وأكد الجانبان أهمية المرحلة المقبلة مع اقتراب التصعيد إلى عرفات، مشددين على ضرورة توافر الفرق الطبية داخل العيادات المتنقلة والثابتة، وزيادة أعداد سيارات الإسعاف في محيط المشاعر المقدسة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي.

وشدد عبد الموجود على أن الوزارة تضع صحة وسلامة الحجاج على رأس أولوياتها، مؤكدًا وجود تنسيق دائم بين فرق البعثة على مدار الساعة، لتوفير موسم حج آمن وهادئ لحجاج الجمعيات الأهلية.

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