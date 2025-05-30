عاجل .. أسيوط تحقق إنجازًا طبيًا بإعادة تأهيل 1600 آلة جراحية وتوفير ملايين الجنيهات

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت محافظة أسيوط عن نجاحها في تنفيذ مبادرة فريدة تهدف إلى إعادة تأهيل 1600 آلة جراحية كانت على وشك التوقف بسبب تهالكها. وقد أبدى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إعجابه الشديد بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها ساهمت في توفير ملايين الجنيهات للدولة، وعززت كفاءة القطاع الصحي بالمحافظة، مما جعلها في غنى عن استيراد آلات جديدة بكلفة مرتفعة.

وصنف المحافظ هذا الإنجاز كحالة مثالية لاستخدام الموارد المتاحة بشكل فعال، حيث استطاعت المعدات التي كانت مهددة بالتخلص منها أن تعود للعمل بكفاءة. ويعكس هذا الجهد رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وترشيد النفقات ضمن رؤية مصر 2030.

خلال تسليم الدفعة الثالثة من الآلات التي تم إعادة تأهيلها، أعرب المحافظ عن فخره بوجود 118 آلة جراحية قد خضعت لصيانة دقيقة وتعقيم متقدم باستخدام تقنيات حديثة، مما يجعلها جاهزة للاستخدام الفوري في المستشفيات. تم حضور تسليم هذه الدفعة عدد من القيادات التنفيذية والصحية، بينهم الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بالإضافة إلى فرق العمل المصرية التي ساهمت في إنجاح المبادرة.

تشمل الآلات التي تم تأهيلها معدات من منشآت مختلفة كالألمانية والأمريكية والباكستانية، وجميعها مصنوعة من الاستانلس ستيل الأصلي (فئة 316 و318). كما تم تزويدها بتقنية “زيرو بكتيريا” لضمان جاهزيتها الكاملة للاستخدام السريع في المستشفيات والوحدات الصحية في جميع مراكز المحافظة، بما يعزز من قدرات القطاع الطبي على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة أعلى.