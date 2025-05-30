هام.. تأهيل الشباب في أسيوط .. انطلاق برامج تدريبية مهنية لسوق العمل

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالمحافظة ومؤسسة “مصر الخير”. يهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم دورات تدريبية مهنية متخصصة لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل. تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الدورات التدريبية ستشمل مجالات صيانة أجهزة المحمول، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية، وستُعقد في ورش مركز التدريب المهني ببني غالب التابع لمديرية العمل. كما ستتوفر وسائل مواصلات مجانية للمتدربين من وإلى المركز، وسيتم منح شهادات معتمدة للمتدربين بعد إتمامهم البرامج التدريبية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه سيتم تقديم جوائز لأوائل المتدربين في كل دورة كدعم لبدء مشروعاتهم الخاصة. كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة من وزير العمل محمد جبران، وحرصه على دعم هذه المبادرات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

ودعا المحافظ الراغبين في الانضمام إلى هذه الدورات أو التسجيل في تدريبات مماثلة إلى ملء استمارة التقديم المتاحة عبر الرابط المحدد.