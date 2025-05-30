محافظة الجيزة تفتح باب التقدم لوظيفة نائب رئيس حي ومركز ومدينة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن فتح باب التقدم لوظيفة نائب رئيس حي ومركز ومدينة ضمن المجموعة النوعية التخصصية للعاملين بالمحافظة، ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب.

وأضافت محافظة الجيزة، خلال منشور لها على الصفحة الرسمية بمواقع السوشيال ميديا فيسبوك، أنه على الراغبين في شغل هذه الوظيفة إلى الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من إدارة الموارد البشرية بجهة عملهم اعتبارًا من 1 يونيو 2025 ولمدة أسبوعين.

وأشارت محافظة الجيزة، أنه يجب تقديم الطلبات في ديوان عام المحافظة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مع إرفاق بيان حالة معتمد (أصل وخمس صور) موضحًا به، المؤهل الدراسي، وتاريخ التعيين، والمستوى الوظيفي الحالي، والوظائف السابقة، والدورات التدريبية الحاصل عليها، وأي جزاءات أو إحالات للمحاكمة إن وجدت.