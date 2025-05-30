إرسال رسائل نصية للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5" بترتيب الأولويات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 مايو 2025 11:49 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إرسال رسائل نصية SMS لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم، تتضمن نتيجة فرز طلباتهم وترتيب الأولويات في المشروعات المتقدمين عليها.

قال "الشربيني"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط في جميع المدن والمراكز المطروحة بالإعلان، وذلك عقب غلق باب التظلمات لجميع العملاء غير المنطبق عليهم الشروط.

من جانبها قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن معايير ترتيب الأولوية - المعتمدة من جانب رئاسة مجلس الوزراء – تتم في ضوء البيانات المدخلة بواسطة العميل عند قيامه بتسجيل بيانات استمارة الطلب خلال فترة التقديم على الإعلان، ويتم الترتيب بصورة إلكترونية ودون تدخل بشري مطلقًا لضمان النزاهة والحيادية، علماً بأن نظام الأولويات محدد مسبقاً ومنشور بوضوح في كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، وكذلك في عدد من البيانات الصحفية الصادرة عن الصندوق.

وذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تطبيق نظام الأولويات يكون في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/المدن المعلن عنها، على أن يطبق نظام القرعة العشوائية على الحالات دون ذوي الهمم من فئة متوسطي الدخل في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة على المشروع المتقدمين عليه.

أما عن معايير ترتيب الأولوية، أوضحت مى عبدالحميد، أن المتزوج ويعول يأتي في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عدداً في حالة المتزوج/الأرمل/المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الرسائل النصيةSMS التي ستصل إلى العملاء توضح الخطوات التالية الواجب اتباعها من قبلهم، وذلك وفقًا للآتي، أولاً: فيما يخص العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات (تسليم خلال 36 شهرًا) يجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية، حيث سيبدأ القسط الأول من 1 يوليو 2025، ثانياً: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، سوف يتم البدء في التعامل على ملفاتهم وإرسالها إلى شركات الاستعلام، لبدء الاستعلام الميداني عنهم. ثالثاً: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية SMS للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم. رابعاً: العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك بشرط آلا يكون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة أو التملك أو تجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.