نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بمشاركة أكثر من 212 ألف طالب وطالبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا السبت الموافق 31 مايو 2025، امتحانات الشهادة الإعدادية (نظام البوكليت) للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 يونيو المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة ومنضبطة.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات يبلغ 212،134 طالبًا وطالبة، موزعين على 732 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الـ35 بالقاهرة.

وأوضحت "إبراهيم" أن المديرية انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس، وأوراق الأسئلة والإجابة، وكذلك المباني التعليمية، بما يضمن توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب.

وأضافت أن التنسيق شمل أيضًا رؤساء الأحياء، لضمان نظافة المدارس ومحيطها بشكل يومي، مع إزالة أي إشغالات قد تعيق الوصول أو تؤثر على الأجواء الامتحانية. كما تم التنبيه على ضرورة تعليق جداول الامتحانات وأدلة اللجان في أماكن واضحة للطلاب.

وشددت المديرية على عدد من الضوابط التنظيمية، أبرزها:

ـ حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ـ الحفاظ على الكاميرات داخل اللجان واستخدامها عند الضرورة.

ـ توفير إضاءة جيدة وتهوية مناسبة داخل مقار اللجان.

ـ تهيئة بيئة امتحانية منضبطة وآمنة للطلاب.

ـ تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة.

ـ التأكيد على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان لأي سبب.

ـ الالتزام بالحضور في المواعيد المقررة وعدم التأخير.

ـ تشكيل غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الفوري مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأكدت سماح إبراهيم أن جميع قيادات التعليم بالقاهرة يعملون على ضمان انتظام العملية الامتحانية بكل نزاهة وشفافية، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على اللجان، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في تحقيق أفضل النتائج.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتأكيد على أهمية المتابعة والانضباط داخل اللجان، مشيرة إلى أن مصلحة الطالب تأتي في المقام الأول.