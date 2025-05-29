رئاسة الجمهورية تؤكد مجددًا الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية والمقدسة لدير سانت كاترين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 11:49 مساءً - عاودت رئاسة الجمهورية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة.

وأكدت رئاسة الجمهورية- فى بيان قبل قليل- أن الحكم القضائى الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة. مضيفةً:"كما يتسق الحكم القضائى مع ما اكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا مؤخراً يوم ٧ مايو".

وشددت رئاسة الجمهورية، علي أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.