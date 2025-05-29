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رئاسة الجمهورية تؤكد مجددًا الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية والمقدسة لدير سانت كاترين

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رئاسة الجمهورية تؤكد مجددًا الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية والمقدسة لدير سانت كاترين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 11:49 مساءً - عاودت رئاسة الجمهورية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة.

 

وأكدت رئاسة الجمهورية- فى بيان قبل قليل- أن الحكم القضائى الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة. مضيفةً:"كما يتسق الحكم القضائى مع ما اكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا مؤخراً يوم ٧ مايو".

 

 

 

وشددت رئاسة الجمهورية، علي أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.

 

 

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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