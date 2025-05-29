نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الوزارة عن التعاون مع وزارة الأوقاف خلال موسم حج 1446 هـ، وذلك من خلال اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف، للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن اصطحاب الأئمة ضمن بعثة الحج السياحي يأتي في إطار الحرص على تنظيم ندوات توعوية ودينية يومية تشرح مناسك الحج وترد على الاستفسارات الشرعية، بما يضمن أداءً صحيحًا وآمنًا لمناسك الحج، لافتة إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الوعي الديني وتقديم الدعم الشرعي المستمر لحجاج السياحة طوال فترة أداء الفريضة.

ويشارك الأئمة في تنفيذ البرنامج التوعوي المخصص لحجاج السياحة، والذي يشمل تنظيم ندوات دينية وتثقيفية داخل مقار إقامتهم بمختلف المناطق التي يتواجدون بها، بالإضافة إلى مرافقتهم أثناء أداء مناسك الحج في مشعري منى وعرفات وحتى الانتهاء من أداء فريضة الحج.

ويأتي هذا الجهد في سياق جهود أوسع تقوم بها بعثة الحج السياحي المصري الموجودة حاليًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها قيامها بجولات تفقدية دورية على أماكن إقامة الحجاج السياحيين، لمتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها مع شركات السياحة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع توفير كل أوجه الدعم لحجاج السياحة حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وتجدد الوزارة تأكيدها على أن جميع أعضاء البعثة متواجدون بشكل دائم لخدمة الحجاج، وتلقي أي شكاوى أو استفسارات، في إطار من المتابعة الدقيقة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية، بهدف تنظيم موسم حج سياحي ناجح.



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