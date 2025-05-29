نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: نعمل على تحسين آليات الجمع السكني للمخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاءه الدوري مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، والتعاون في بحث شكاوى المواطنين ضمن نطاق دوائرهم.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب عن دوائر: بولاق الدكرور، والجيزة، والهرم، و6 أكتوبر، والواحات البحرية، والعمرانية، والطالبية، والدقي، والعجوزة، عددًا من المقترحات والحلول العاجلة للاستجابة لمطالب أولياء أمور طلبة المدارس التجريبية، مؤكدًا أن المحافظة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، قد اتخذت كافة التدابير الممكنة لاستيعاب الكثافات من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالمدارس التجريبية.

مشيرًا إلى أنه جارٍي الانتهاء من عدد من المدارس الجديدة، والتي ستتيح، بعد افتتاحها، المزيد من الأماكن للقضاء على الكثافات الطلابية تدريجيًا، والمقرر أن تدخل الخدمة تباعًا.

كما تطرّق الحضور لمتابعة عدد من الملفات الخدمية بأحياء ومراكز ومدن: الهرم، والطالبية، والوراق، والعجوزة، والدقي، والعمرانية، وإمبابة، وجنوب الجيزة، وأوسيم، وبولاق الدكرور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وتم التنسيق على سرعة البت في تلك الملفات، وتنفيذ العالق منها بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وناقش محافظ الجيزة مع السادة النواب موقف أعمال مصرفي أبو عوض بالهرم، والإخلاص بالطالبية، بالإضافة إلى مشكلات المرور والباعة الجائلين بميدان المساحة بالدقي، ومحور 26 يوليو، وميدان جهينة بأكتوبر، ومزلقان ناهيا ببولاق الدكرور، وكذلك السير العكسي في المنطقة المحصورة بين شارعي الثلاثيني والدكتور بالعمرانية.

وقد وجّه المحافظ رؤساء الأحياء الواقعة في نطاق تلك المناطق بسرعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتلافي التكدسات، وتوجيه حملات لتنظيم عمل الكافيهات والمطاعم السياحية بالعجوزة والدقي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

كما وجّه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بتكثيف حملات المتابعة بمستشفى أوسيم المركزي، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنبطشيات اليومية، وبحث آلية التعاقد الخاصة بعمل أقسام ثلاجات الموتى بعدد من المستشفيات لرفع كفاءتها، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بمكتبي صحة أرض اللواء وكفر طهرمس ببولاق الدكرور.

وشدّد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة تعزيز منطقة نزلة السمان بصناديق إضافية لرفع مستوى النظافة بها، والتنسيق مع حي بولاق الدكرور لسرعة رفع ناتج أعمال محور كمال عامر في القطاعات المتبقية أسفل المحور، وكذلك تكثيف حملات النظافة بعدد من القطاعات بالطالبية والهرم، استجابةً لشكاوى المواطنين، معلنًا أن المحافظة ستشهد طفرة غير مسبوقة في أعمال الجمع السكني من خلال مشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتحسين آليات العمل.

حضر الاجتماع محمد نور، السكرتير العام والنائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب محمود توشكى والنائب عمر زايد والنائب عمرو القطامى والنائب ذكى عباس والنائبة نادية مبروك والنائب محمد على والنائب إيهاب منصور والنائبة نشوى الديب والنائب طارق سعيد والنائب طارق الطويل والنائب شريف الجابرى والنائب عبدالعزيز النحاس والنائبة أمل سلامة والنائب أسامة الأشمونى والسيد محمد مرعي، السكرتير المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والأجهزة التنفيذية، ومدير المديريات والإدارات المعنية.

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