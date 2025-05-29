التحالف الوطنى ينظم احتفالا فى الأقصر بمناسبة عيد العمال.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 09:40 مساءً - شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، احتفالية كبرى نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الاتحاد العام لشباب العمال بالأقصر، بمناسبة عيد العمال، بحضور عدد كبير من العمال وأسرهم، والقيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي المجتمع المدني.

وخلال الاحتفال، تم تكريم 203 من العمال المتميزين، في أجواء سادها البهجة والفرحة، حيث علت الابتسامات وجوه الحضور، تقديرًا لجهود العمال ودورهم في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية.

وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة، أحيتها فرقة الموسيقى العربية.

ويؤكد التحالف الوطني، أن العامل المصري هو القوة الحقيقية لهذا الوطن، وسواعده هي التي تبني وتنتج وتسهم في تقدمه ورفعته، كما شدد ممثلو الاتحاد العام لشباب العمال على أهمية توسيع دائرة التكريم والاحتفاء بالعمال المجتهدين في مختلف القطاعات، تقديرًا لدورهم الوطني الكبير، داعين الله أن يوفق عمال مصر الذين يمثلون نماذج مشرفة للعطاء والعمل الجاد.

