نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات "ملتقى فرصة حياة للتوظيف"، الذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" بالشراكة مع مؤسسة "كير مصر للتنمية"، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة.

ويُقام الملتقى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء باستاد القاهرة، ويهدف إلى توفير ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل حقيقية للشباب من مختلف المحافظات، بالشراكة مع أكثر من 82 شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص، في خطوة تستهدف دعم التمكين الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل لفئات الشباب.

وخلال جولتها بالملتقى، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أجنحة الشركات المشاركة واطّلعت على الفرص المتاحة للشباب والفتيات، كما حرصت على تكريم الشركاء والمتطوعين تقديرًا لجهودهم في إنجاح الفعاليات.

ونقلت الوزيرة تحيات وتقدير رئيس الوزراء للحضور، مؤكدة أن هذا الحدث يجسد روح "الجمهورية الجديدة" التي تقوم على التمكين والعمل، وفتح أبواب الفرص أمام الشباب دون استثناء.

وقالت الوزيرة في كلمتها: "نلتقي اليوم في هذا الميدان الوطني لنؤكد على رؤية القيادة السياسية التي تعتبر الشباب الركيزة الأساسية للتنمية، وأن التمكين الاقتصادي هو السبيل الحقيقي لبناء مصر الحديثة". وأضافت أن "7000 فرصة عمل تعني 7000 حياة جديدة، وهي انعكاس لالتزام الدولة بأن تكون الحياة الكريمة واقعًا ملموسًا لا مجرد شعار".

وأكدت مرسي أن مبادرة "حياة كريمة" لم تقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل امتدت لتشمل تدخلات اجتماعية واقتصادية تُحدث تحولًا حقيقيًا في حياة ملايين الأسر، مشيرة إلى أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في توفير فرص عمل عادلة ومتساوية للشباب والفتيات.

واختتمت الوزيرة كلمتها برسالة إلى شباب مصر، دعتهم فيها إلى استثمار الفرص المتاحة وعدم التوقف عند أول خطوة، قائلة: "أنتم أمل مصر وطاقتها المتجددة، هذه فرص البداية فاجعلوها نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق".

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