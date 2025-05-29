نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يواصل ضرباته القاصمة لتجار ومهربي المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لنجاحات قوات حرس الحدود فى توجيه الضربات القاصمة للعناصر المهربة خلال الفترة الماضية، ونتيجة لتكثيف أعمال جمع المعلومات وإجراءات التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.



نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة قوية لمهربى المواد المخدرة ومروجيها حيث تمكنت من ضبط عربة نقل محملة بكمية من الخضروات عثر بداخلها على عدد( 6047) لفافة هيدرو بإجمالي وزن ( 6123 ) كجم، وعدد (66147) قطعة حشيش بإجمالي وزن (6614) كجم مخبأين داخل العربة والتى كانت معدة لإغراق المجتمع المصرى بسمومها، حيث تم إكتشافها بواسطة أطقم التفتيش بإستخدام أحدث أجهزة الكشف المهربات بجهة نفق الشهيد أحمد حمدى وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليار ومائتى مليون جنيه تقريبًا، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



يأتى ذلك إستمرارًا للجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى.