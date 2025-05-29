كل ما تريد معرفته عن إجازة عيد الأضحى 2025.. موعد البداية والنهاية بقرار رئيس الوزراء

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أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن إجازة عيد الأضحى 2025.. بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2025، تزايدت تساؤلات المواطنين في مصر، لا سيما الموظفين في مختلف القطاعات، حول موعد الإجازة الرسمية التي تمنحها الدولة بهذه المناسبة.

إجازة عيد الأضحى 2025

كل ما تريد معرفته عن إجازة عيد الأضحى 2025

وتأتي أهمية هذا الإعلان في ظل تطلع الكثيرين لتنظيم أوقاتهم والاستعداد لقضاء العيد مع الأسرة أو في رحلات السفر.

وقد كشف مجلس الوزراء رسميًا عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2025، والتي تمتد لخمسة أيام متتالية.

موعد عيد الأضحى 2025 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم وقفة عرفات سيوافق الخميس 5 يونيو 2025، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وبناء على ذلك، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025، ليبدأ المسلمون في أنحاء الجمهورية الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية المهمة.

تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتحديد إجازة عيد الأضحى 2025، والتي تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو.

وتمتد الإجازة لمدة 5 أيام مدفوعة الأجر، وتشمل العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

استمرار الامتحانات رغم الإجازة

رغم منح الإجازة الرسمية، فقد تم التأكيد على استمرار سير الامتحانات في حال تزامنها مع فترة العطلة، وذلك وفقًا للمواعيد المقررة من قِبل الجهات المختصة، لضمان عدم تأثر العملية التعليمية وخططها الزمنية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

بعد عطلة عيد الأضحى، تبقى للمصريين خمس إجازات رسمية أخرى خلال عام 2025، وهي:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

تُعد هذه الإجازات فرصة مهمة للراحة والتأمل والاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية التي تشكل جزءًا من هوية الشعب المصري وتاريخه.