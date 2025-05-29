بن شرقي تعليقا علي الفوز بالدوري : لقد فعلناها.. الأهلي فريق لا يُقهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 07:42 مساءً - أعرب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه، مؤكدا أن هذه اللحظة كانت ثمرة جهد وتضحيات فريق لم يستسلم، مهديا اللقب للجماهير الحمراء التي ساندت الفريق طوال الموسم.

وقال بن شرقي، عبر حسابه على انستجرام: "لقد فعلناها.. أبطال الدوري، هذه اللحظة ثمرة جهد ونتيجة العمل الجاد والتضحية وفريق لم يستسلم أبدا، ممتن دائمًا للنادي والجهاز الفني وإخوتي في الملعب وجماهيرنا الرائعة، هذا اللقب من أجلكم في ليلة لا تُنسى.. الأهلي فريق لا يُقهر".

بن شرقي

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.



