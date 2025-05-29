احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 07:42 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو " موافقتنا على مقترح ويتكوف لا تعنى قبولنا بوقف الحرب".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، في الوقت الذي تدرس فيه حركة حماس المقترح.

فقد نقلت القناة 12 عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "نقبل بمخطط ويتكوف الجديد".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إنه من المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا أمنيا محدودا لبحث المسار الجديد الذي طُرح بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ضوء المقترحات الأخيرة التي قدمها ويتكوف.

ولم توضح الهيئة من سيشارك في اللقاء إضافة إلى نتنياهو.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي رفيع، لم تسمه، قوله إن تل أبيب تلقت الليلة الماضية المقترح الأمريكي.

وقالت إن المقترح يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 10 آخرين، على دفعتين، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما.

وقد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن اجتماعا عُقد بواشنطن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بين ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن قضيتي، الرهائن وإيران، اتسم بالتوتر.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن أن صبر ويتكوف من إسرائيل بدأ ينفد.

وكشفت وثيقة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف حرب غزة أن مصر وقطر وأمريكا ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما، ولأي تمديد محتمل لوقف إطلاق النار، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما تضمنت الوثيقة "تسليم الأسرى سيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية وسيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر".

أكدت الوثيقة: "ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا، وأن مبعوث ترامب الخاص سيستكمل تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات".

وبحسب الوثيقة: "حماس ستقدم فى اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين، وفى اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار".

وأضافت: "توثق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار".

وأكدت: "إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 فى اليومين الأول والسابع".