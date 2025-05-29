أخبار مصرية

قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة لمهربى المواد المخدرة

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قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة لمهربى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 07:42 مساءً - استمرارًا لنجاحات قوات حرس الحدود فى توجيه الضربات القاصمة للعناصر المهربة خلال الفترة الماضية، ونتيجة لتكثيف أعمال جمع المعلومات وإجراءات التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .

 

 

نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة قوية لمهربى المواد المخدرة ومروجيها حيث تمكنت من ضبط عربة نقل محملة بكمية من الخضروات عثر بداخلها على عدد( 6047) لفافة هيدرو بإجمالى وزن ( 6123 ) كجم، وعدد (66147) قطعة حشيش بإجمالى وزن (6614) كجم مخبأين داخل العربة والتى كانت معدة لإغراق المجتمع المصرى بسمومها، حيث تم اكتشافها بواسطة أطقم التفتيش باستخدام أحدث أجهزة الكشف عن المهربات بجهة نفق الشهيد أحمد حمدى وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليار ومائتى مليون جنيه تقريبًا، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

 

 

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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