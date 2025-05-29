نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يبحث التوسع بملف تدريب الأطباء وإرسال وفود لألمانيا لصقل مهاراتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ممثلي شركتي تكنوويف، وkls martin Group الألمانية للأجهزة الطبية، التوسع في برامج تدريب الكوادر الطبية، وكذلك التباحث حول تنفيذ آليات لتبادل الدعم بتوافر أجهزة ومستلزمات طبية مختلفة، مما يؤتي بثماره في الإرتقاء بالمنظومة الصحية.

يأتي الإجتماع في إطار خطة الدولة المصرية، التي ما دام تهتم وتدعم الملف الطبي والاستثمار في رأس المال البشري، والذي يعد محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية، وتبادل الخبرات مع الدول التي تشهد نجاحًا حقيقيًا بالأنظمة الصحية، فضلًا عن توفير كافة ما يحتاجه الطبيب المصري من تدريب مهني ومستلزمات وأدوات طبية تضمن استمرار ونجاح المنظومة الصحية المصرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء شهد الإتفاق حول تنفيذ آليات للبدء في تدريب الكوادر الطبية بمختلف التخصصات، حيث سيتم البدء بإرسال فريق طبي مكون من طبيبي أسنان وإرسالهم إلى دولة ألمانيا، للاستفادة من خبرات الدولة الألمانية بمجال طب وجراحة الفم والأسنان، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة ومهارات الأطباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل أن الاجتماع، تطرق إلى تدريب الأطباء على إمكانية استخدام أحدث الأجهزة والآلات الطبية المختلفة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة بالمجال الصحي.

ومن جانبهما أعرب ممثلي الشركتين عن حرصهما على تعزيز التعاون المستدام مع وزارة الصحة، مشيدين بجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، كما أكدا التزامهما بتقديم كافة اوجه الدعم في مجالات التدريب ونقل المعرفة، بما يُسهم في تحسين الخدمات الطبية والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للمعاهد الفنية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة غادة مرعي مدير عام إدارة الأسنان، ومن جانب شركة تكنوويف المهندس محمد خضر رئيس مجلس إدارة شركة تكنوويف، والسيد مانفريد سير نائب رئيس مجلس إدارة شركة مارتن، والمهندس محمد عبدالمصور مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة مارتن الألمانية.