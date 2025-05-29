نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع مشروعات تنموية وخدمية كبرى بالوادي الجديد: آلاف الوحدات السكنية وطرق جديدة لدعم التنمية المتكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد.

جاء الاجتماع بحضور وزراء الري والكهرباء والزراعة، ومحافظ الوادي الجديد، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض موقف المشروعات الجارية في قطاعات حيوية، من بينها مشروعات الإسكان، والطرق، والمرافق، والزراعة، والإنتاج السمكي.

تطوير شامل في الخدمات والبنية التحتية

تم عرض عدد من النماذج الناجحة التي نفذتها المحافظة، من بينها استصلاح الأراضي وزراعة مساحات كبيرة بمحاصيل متنوعة، وتوفير بنية أساسية قوية تشمل حفر الآبار وتوفير التجهيزات الزراعية، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج سمكي من خلال استغلال البحيرات.

كما استعرض الاجتماع المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، حيث تم تنفيذ 62 مشروعًا من أصل 82 مشروعًا بدأ العمل عليها منذ عام 2014، وتشمل:

19 مشروع طرق بإجمالي أطوال 745 كم

بإجمالي أطوال 745 كم 32 مشروع خدمات ومرافق

11 مشروع إسكان بإجمالي 2216 وحدة سكنية تشمل إسكان اجتماعي وبديل عشوائيات وأسر أولى بالرعاية وبيوت بدوية

ويُجرى العمل حاليًا على استكمال المشروعات المتبقية، والتي ستدعم تحقيق تنمية عمرانية وخدمية متكاملة في المحافظة.

دعم مستدام للتنمية الريفية والزراعية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان تنفيذ هذه المشروعات بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، بما يعكس حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الحدودية والنائية.