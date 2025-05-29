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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشاري بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي
نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة البدرشين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
حيث ناقش نائب محافظ الجيزة، التصميمات الإنشائية لمبنى مجلس مدينة البدرشين الجديد
في أطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير المؤسسي ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير المنشأت الادارية وتحديث البنية الإدارية ورفع كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمراكز والمدن بما يسهم في تقديم خدمات حكومية تليق بالمواطن.
كما تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع النيل السعيد بمدينة البدرشين.
ووجه الشهابي، بتلافي الملاحظات مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين والمهندسة رضوى حامد وكيل مديرية الأسكان بالمحافظة.