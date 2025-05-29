أخبار مصرية

نائب محافظ الجيزة يتفقد المشاري بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي

0 نشر
0 تبليغ

  • نائب محافظ الجيزة يتفقد المشاري بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي 1/2
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد المشاري بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشاري بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي 
نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة البدرشين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث ناقش نائب محافظ الجيزة، التصميمات الإنشائية لمبنى مجلس مدينة البدرشين الجديد
في أطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير المؤسسي ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير المنشأت الادارية وتحديث البنية الإدارية ورفع كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمراكز والمدن بما يسهم في تقديم خدمات حكومية تليق بالمواطن.

كما تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع النيل السعيد بمدينة البدرشين.

ووجه الشهابي، بتلافي الملاحظات  مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين والمهندسة رضوى حامد وكيل مديرية الأسكان بالمحافظة.

IMG-20250529-WA0056
IMG-20250529-WA0056
IMG-20250529-WA0061
IMG-20250529-WA0061
IMG-20250529-WA0059
IMG-20250529-WA0059
IMG-20250529-WA0060
IMG-20250529-WA0060
IMG-20250529-WA0051
IMG-20250529-WA0051
IMG-20250529-WA0055
IMG-20250529-WA0055
IMG-20250529-WA0050
IMG-20250529-WA0050
IMG-20250529-WA0049
IMG-20250529-WA0049
IMG-20250529-WA0054
IMG-20250529-WA0054
IMG-20250529-WA0053
IMG-20250529-WA0053
IMG-20250529-WA0045
IMG-20250529-WA0045
IMG-20250529-WA0052
IMG-20250529-WA0052
IMG-20250529-WA0043
IMG-20250529-WA0043
IMG-20250529-WA0044
IMG-20250529-WA0044
IMG-20250529-WA0048
IMG-20250529-WA0048
IMG-20250529-WA0046
IMG-20250529-WA0046
IMG-20250529-WA0040
IMG-20250529-WA0040
IMG-20250529-WA0047
IMG-20250529-WA0047
IMG-20250529-WA0041
IMG-20250529-WA0041
IMG-20250529-WA0042
IMG-20250529-WA0042
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا