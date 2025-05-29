عاجل- الحكومة تتحرك لحماية المواطنين من التلاعب بأسعار الوقود: إجراءات رقابية حاسمة ومحاسبة المخالفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إحالة عدد من الشكاوى المتعلقة بارتفاع غير مبرر في أسعار المنتجات البترولية ببعض المناطق إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق الفوري.

البترول تتحرك لحماية المواطنين من التلاعب بأسعار الوقود: إجراءات رقابية حاسمة ومحاسبة المخالفين

وأكدت الوزارة أن جميع منافذ توزيع الوقود ملزمة بالبيع وفقًا للأسعار الرسمية المحددة، وأن أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، كما شددت على أن نتائج التحقيقات سيتم الإعلان عنها بشفافية أمام المواطنين، في إطار سياسة الوزارة القائمة على الرقابة والمحاسبة دون استثناء.

أسعار البنزين الرسمية

وتأتي هذه الخطوة عقب ما أُثير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في 28 مايو 2025 بمقرها بالعاصمة الإدارية، والذي شهد طرح استفسارات من بعض الصحفيين بشأن شكاوى من مواطنين في مناطق متفرقة.

تعاون المواطن أساس الرقابة الشعبية

وفي هذا السياق، دعت وزارة البترول والثروة المعدنية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تلاعب في أسعار الوقود عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية الفعالة تُعد ركيزة أساسية في كشف المخالفات وسرعة الاستجابة لها.

كما جددت الوزارة تأكيدها على استمرار عقد لقاءات إعلامية دورية للرد على الاستفسارات وتوضيح الحقائق، انطلاقًا من التزامها بالشفافية، وحرصها على تقديم خدمة محترمة ومنضبطة لكل مواطن في مختلف محافظات الجمهورية.