استمرار حملة ازالات بالموجه 26 ووقف أعمال للمباني المخالفة بمركز مدينة العريش.. أعرف التفاصيل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 04:32 مساءً - يواصل مجلس مدينة العريش تنفيذ الموجه ال 26 إزالات لإزالة المباني المخالفة بناءا على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وقرار وزيرة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء لضبط منظومة البناء والحد من البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة.

وقال محسن سالم ، رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم شن حملة ازالات بحي كرم أبو نجيلة و حي آل ايوب و حي الزهور و المساعيد حيث قامت لجنة اليوم، الخميس ، من الادارة الهندسية وإدارة المتابعة والعلاقات العامة وبمعدات مجلس مدينة العريش حيث تم تنفيذ اعمال إزالة بالمعهد وإيقاف اعمال لعدد 9 حالات مخالفة ومصادرة مواد بناء.

وأشار "سالم " إلى أن حملات الإزالة تتم من خلال مجلس مدينة العريش ومديرية أمن شمال سيناء وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية حيث سيتم التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

ولفت رئيس مدينة العريش إلى أنه سيتم تنفيذ الازالات الفورية لأي تعدي ومخالفة ومصادره معدات التشغيل و مواد البناء وتحرير محاضر وتسليمها إلى أقسام الشرطة لعرضها على النيابه العامة وسيتم اعداد تقرير يومي بما تم من إجراءات ومتابعه تقارير وحده المتغيرات المكانية.

وناشد رئيس مركز ومدينة العريش السادة المواطنين بمدينة العريش بالالتزام بالقرارات الوزارية وعدم البناء المخالف حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.