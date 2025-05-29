نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام صلاح لـ "دوت الخليج": الذكاء الاصطناعي جزء من منظومتنا الطبية والتدريبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن انعقاد المؤتمر العلمي السنوي تحت شعار "نحو مجتمع طبي مبتكر" يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد طفرة نوعية في منظومتي التعليم العالي والرعاية الصحية في مصر.

وأوضح مراد أن قصر العيني لم يكن مجرد مبنى عمره 198 عامًا، بل كان منذ نشأته في عهد محمد علي باشا منبرًا للعلم والابتكار، ومركزًا لإطلاق النهضة الطبية والعلمية في مصر والمنطقة، مؤكدًا أن المؤسسة لعبت دورًا محوريًا في صياغة المشهد الصحي والعلمي إقليميًا ودوليًا.

وأضاف: "نؤمن أن التميز لا يتحقق إلا من خلال تطوير شامل للعنصر البشري، ولهذا نعمل على بناء قدرات الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس، وهيئة التمريض، والعاملين الإداريين، ورفع كفاءة التدريب على جميع المستويات، فالوصول إلى القمة ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة دائمة من التطوير والتعلّم."

وكشف مراد عن خطوات جادة تم اتخاذها لتعزيز البحث العلمي والابتكار، أبرزها تأسيس مركز قصر العيني لدعم البحوث والابتكار في سبتمبر 2023، الذي يمثل نقلة نوعية في دعم المشاريع البحثية وتوجيهها نحو الأولويات الصحية