نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بعثة حج الجمعيات يتفقد مخيمات عرفات ومنى ويؤكد جاهزيتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، جولة ميدانية لتفقد مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومنى، للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها لمعايير السلامة قبل استلامها رسميًا.

شملت الجولة تفقد الخيام والمرافق الأساسية من تهوية وتكييف ودورات مياه، بالإضافة إلى مراجعة مخارج الطوارئ ومسارات الحركة داخل المخيمات. وشدد عبد الموجود على ضرورة توفير أعلى درجات الراحة والأمان، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما التقى عبد الموجود ممثلي الجانب السعودي المسؤول عن تجهيز وتنظيم المخيمات، حيث ناقش معهم ملاحظات البعثة، وأوصى بسرعة تنفيذ التحسينات المطلوبة لضمان جاهزية المواقع مساء اليوم.

وأكد رئيس البعثة أن وزارة التضامن تولي اهتمامًا كبيرًا بكل ما يتعلق بإقامة وتنقلات الحجاج، مشيرًا إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع، وتقديم خدمات متميزة لحجاج الجمعيات الأهلية.

ومن المقرر أن تواصل البعثة جولات المتابعة خلال الأيام المقبلة في مكة والمشاعر المقدسة، استعدادًا لتصعيد الحجاج إلى عرفات وفق الجدول الزمني المحدد.

وفي سياق متصل، عقد عبد الموجود اجتماعًا تنسيقيًا مع رئيس البعثة الطبية المصرية، لمناقشة سبل التعاون المشترك لضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال موسم حج 1446هـ (2025م).

تناول الاجتماع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتنسيق آليات التواصل بين المشرفين الطبيين ومشرفي الجمعيات، بما يسهل تقديم الخدمات الصحية بسرعة وكفاءة.

وأشاد عبد الموجود بالتعاون المثمر مع البعثة الطبية، مؤكدًا أن الحالة الصحية للحجاج جيدة، ويتم متابعتهم على مدار الساعة من خلال العيادات الطبية الميدانية التابعة لوزارة الصحة داخل المخيمات، والتي تقدم الاستشارات الطبية والكشوف الفورية لأي حالة طارئة.

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