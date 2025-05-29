عاجل- السيسي يوجه بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات الجهاز.

السيسي يوجه بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الأساسية. كما استعرض موقف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مؤكدًا أهمية توافر أرصدة كافية تكفل تأمين احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على الجهود المبذولة لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تزيد من قدرات التخزين، مثل مشروع صوامع تخزين الغلال، بما يدعم التخزين طوال العام.

وفي ضوء ذلك، وجه الرئيس بتوفير آليات دعم فعالة لتلك المشروعات، مع التركيز على ضمان توافر المخزون الاستراتيجي لفترات كافية، وزيادة حجم المخزون بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. كما شدد على أهمية التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لتحقيق طفرة تضمن حماية الأمن الغذائي للشعب المصري.