ندب مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشؤون الواعظات

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بندب الأستاذة الدكتورة مروى ياسين محمد بسيوني، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات.

وتُعد الدكتورة مروى ياسين من الكفاءات العلمية والدعوية المتميزة؛ فهي حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتوراة من كلية الآداب بجامعة برمنغهام بإنجلترا. وتشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجمع الباقيات الصالحات الخدمي الخيري لتشخيص وعلاج ورعاية مرضى الزهايمر، وهي عضو بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما أنها زميل كلية الدفاع الوطني، ومحاضر بكلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وواعظة معتمدة بوزارة الأوقاف، ومحاضرة في حملات الشئون المعنوية بوزارة الدفاع.

والدكتورة مروى ياسين هي نجلة الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، رحمها الله.

ووزارة الأوقاف إذ تهنئ الأستاذة الدكتورة مروى ياسين على هذه الثقة، ترجو لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة، ومزيدًا من العطاء في خدمة الدعوة وشئون الواعظات.