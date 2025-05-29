نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتائج الصفوف الابتدائية 2025 وآلية التقييم الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، يزداد تساؤل أولياء الأمور والطلاب يوميًا حول موعد إعلان نتائج الصفوف الابتدائية، تحديدًا للصفوف الثالث والرابع والخامس، وسط حالة من الترقب لموعد ظهور النتائج وآلية عرضها وفق النظام الجديد المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

إعلان تدريجي للنتائج بداية من يونيو

كشفت مصادر مطلعة داخل عدد من مديريات التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدأت فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لإعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025.

وأضافت المصادر أن النتائج ستُعلن تدريجيًا داخل المدارس، على أن يتم إتاحتها في البداية من خلال الإدارات التعليمية والمدارس الرسمية، ثم رفعها عبر بوابات التعليم الإلكترونية الخاصة بكل محافظة، في حال تفعيل هذه الخدمة الرقمية لهذا العام.

وتابعت المصادر أن الموعد المرجح لبدء إعلان النتائج سيكون في الفترة من السبت 31 مايو وحتى الخميس 5 يونيو 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال تصحيح أوراق المهام الأدائية والتقييمات النهائية الشهرية.

نظام التقييم بالألوان بدلًا من الدرجات

ويُطبق على الصفوف الابتدائية من الثالث وحتى الخامس نظام التقييم الجديد الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم، والذي يعتمد على الألوان بدلًا من الدرجات الرقمية، بهدف تطوير طريقة قياس نواتج التعلم وتحقيق تقييم شامل للطالب.

وتتمثل دلالات الألوان في النظام الجديد على النحو التالي:

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المهارات المطلوبة.

اللون الأخضر: يدل على أن الطالب حقق التوقعات وفق المستويات المستهدفة.

اللون الأصفر: يعني أن الطالب يحتاج إلى بعض الدعم لاستكمال المهارات المطلوبة.

اللون الأحمر: يرمز إلى أن الطالب لم يكتسب المهارات الأساسية ويحتاج إلى دعم مكثف.

هذا النظام يهدف إلى تشجيع الطلاب على تنمية مهارات الفهم والتفكير النقدي والتعبير والقدرة على حل المشكلات، ويُركز على عملية التعلم وليس فقط على نتائج الامتحان النهائية.

طرق الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية 2025

للحصول على نتيجة الطالب بعد إعلانها رسميًا، يمكن اتباع واحدة من الطرق التالية:

الذهاب إلى المدرسة التي ينتمي إليها الطالب للاطلاع على نتائج التقييم المعتمدة من الإدارة.

متابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة، حيث قد يتم رفع النتائج إلكترونيًا لبعض الصفوف.

الدخول إلى المنصات الرسمية لوزارة التربية والتعليم، في حال إتاحة النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي أو أي منصة رقمية معتمدة.

ويُشدد القائمون على العملية التعليمية على أهمية فهم أولياء الأمور لهذا النظام، باعتباره يهدف إلى تطوير مهارات الطالب الشاملة، وليس فقط قياس درجاته، إذ أن التقييم المستمر يلعب دورًا أساسيًا في تحديد مدى تقدم الطالب في اكتساب المهارات المستهدفة.