نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين لجنة مصرية مغربية مشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصر والمغرب تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتضم وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين، وذلك في ختام زيارة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إلى الرباط ولقاءاته مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة.

وتنعقد اللجنة الجديدة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس، على أن تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري وبالتناوب بين القاهرة والرباط، على أن تنطلق دورتها الأولى قبل نهاية العام الجاري.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين في إطار الأطر المؤسسية القائمة، وفي مقدمتها اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويعكس تأسيس اللجنة الجديدة التزام البلدين بتفعيل التوجيهات السياسية للقيادتين، والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.