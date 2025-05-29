نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. انطلاق الامتحانات التحريرية لدبلومات المدارس الثانوية الفنية في جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الخميس الامتحانات التحريرية لـ دبلومات المدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص واضح على توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب داخل اللجان.

وشهدت اللجان الامتحانية توافد الطلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط إجراءات تنظيمية محكمة، حيث أدى الطلاب أولى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، وسط متابعة دقيقة من غرف العمليات المركزية بالمحافظات.

وتستمر الامتحانات حتى الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، على أن تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم تُستأنف مجددًا بدءًا من الإثنين 9 يونيو حتى الخميس 12 من الشهر ذاته.

وكانت الامتحانات العملية والمعملية قد بدأت في 22 مايو الجاري وانتهت أمس الأربعاء 28 مايو، بينما تنطلق المرحلة الثانية من الامتحانات العملية يوم الجمعة 13 يونيو وتستمر حتى الإثنين 23 يونيو.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام نحو 780 ألف طالب وطالبة، موزعين على مختلف النوعيات والتخصصات، وتُعقد الامتحانات التحريرية في 1145 مادة، مقابل 338 مادة عملية ومعملية.

ويشارك ما يقرب من 6000 مقيم من سوق العمل في التقييم النهائي للطلاب الملتحقين بالبرامج المطورة وفق نظام الجدارات المهنية، حيث يتم تقييمهم من خلال 4192 مهمة مهارية موزعة على 113 برنامجًا تدريبيًا.

وتُجرى الامتحانات داخل 2644 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، ويشارك في تنظيمها نحو 187 ألف عضو من المراقبين والملاحظين والممتحنين والإداريين، إضافة إلى تخصيص نحو 500 استراحة مجهزة للمعلمين المنتدبين من مختلف المحافظات.

وفي إطار تأمين سير الامتحانات، تم تجهيز 34 مركزًا لتوزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، يشارك فيها 5540 عضوًا، بينما يشارك في أعمال تصحيح وتقدير الدرجات نحو 41 ألف معلم، تحت إشراف 28 لجنة نظام ومراقبة، و24 لجنة إدارة تغطي قطاعات التعليم الفني المختلفة.

وأكدت وزارة التعليم أنها تابعت كافة التجهيزات الخاصة بلجان الامتحان والاستراحات وأرقام الجلوس، ووجهت بضرورة الحفاظ على الانضباط وتوفير الأجواء الملائمة داخل اللجان، لضمان أداء الطلاب للامتحانات في هدوء ودون أية معوقات.



IMG-20250529-WA0014

IMG-20250529-WA0012

IMG-20250529-WA0013