نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الثاني.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقّب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، الفصل الدراسي الثاني، وذلك تزامنًا مع انتهاء الامتحانات في جميع المواد الأساسية والمستوى الرفيع، وانطلاق أعمال التصحيح داخل المدارس.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن أعمال التصحيح والمراجعة تسير حاليًا على قدم وساق داخل كل مدرسة، تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها واعتمادها رسميًا من الإدارات التعليمية المختصة.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025

أشارت الوزارة إلى أن إعلان نتائج الصف الأول الثانوي سيكون خلال منتصف الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025، على أن يتم نشر النتائج تباعًا في المدارس حسب الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد داخل كل محافظة.

وأكدت الوزارة أن النتائج سيتم عرضها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي المخصص لنتائج طلاب المرحلة الثانوية، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتائج بشكل مباشر دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 الترم الثاني

يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وعقب الدخول إلى الموقع، يجب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

اختيار "الصف الأول الثانوي" من قائمة الصفوف الدراسية.

تحديد "الفصل الدراسي الثاني".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

الضغط على زر "عرض النتيجة" أو "استعلام".

آلية تقييم الطلاب في الصف الأول الثانوي 2025

يعتمد نظام التقييم في الصف الأول الثانوي على احتساب الدرجات النهائية لكل مادة بناءً على الامتحانات الإلكترونية والورقية التي خضع لها الطالب، وفقًا للنظام التعليمي الجديد الذي يركّز على قياس الفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ والتلقين.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي الحالي تُعد حاسمة في تقييم الطالب، حيث تُحسب بنسبة 100% من الدرجة الكلية، في حال لم يتمكن الطالب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لأي سبب، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتؤكد الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة من الطلاب وأولياء الأمور للموقع الرسمي للوزارة أو الإدارات التعليمية المحلية، للحصول على كل جديد يتعلق بمواعيد إعلان النتائج وروابط الاستعلام الرسمية.