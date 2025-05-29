نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الإنسانية والاجتماعية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حول نماذج الاستجابة السريعة للمنظومة لعدد من الحالات الإنسانية في قطاعات متعددة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وشدد "مدبولي" على أهمية تنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى المواطنين، مع بذل أقصى الجهود لمعالجة الأسباب الأساسية لهذه الشكاوى، مع سرعة الاستجابة الفورية للاستغاثات العاجلة التي تحمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا.

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن هذه الاستجابات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشكلات المواطنين، خاصة الشرائح الأولى بالرعاية، بهدف توفير حياة كريمة لهم.

1. استجابات سريعة ومؤثرة لحالات طبية وإنسانية عاجلة

قدمت المنظومة مساعدات عاجلة لحالات مختلفة، منها استغاثة لشابة تعاني من زيادة مفرطة في الوزن، وشاب يعاني من تحدب بالعمود الفقري، وآخر كاد يفقد كف يده بسبب حادث، بالإضافة إلى مواطن من ذوي الهمم بحاجة لدراجة بخارية لتسهيل حياته اليومية.

2. تنسيق فعال مع وزارات الصحة والتعليم العالي لتقديم الرعاية الطبية

تم توجيه حالات طبية حرجة إلى مستشفيات متخصصة، وتوفير التدخلات الجراحية العاجلة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل نزيف المخ وأورام بالمخ، بفضل سرعة استجابة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

3. دعم شرائح المجتمع الأولى بالرعاية وتوفير الرعاية الاجتماعية

شملت الاستجابات تدخل وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين بلا مأوى، مع متابعة دقيقة لضمان تلقيهم كافة أشكال الرعاية اللازمة، بما يعكس حرص الدولة على رفع مستوى جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.