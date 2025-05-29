نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى الرسمية للعاملين.. والطلاب يستمرون في أداء امتحاناتهم بانتظام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأتي إجازة عيد الأضحى هذا العام ضمن سلسلة القرارات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام وبين الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية دون تأجيل أو تعطيل للامتحانات. وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على توفير بيئة عمل مناسبة تتيح للمواطنين الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية الهامة، مع ضمان سير مؤسسات الدولة بكفاءة ودون خلل.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، فضلًا عن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، اعتبارًا من يوم الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو 2025، وذلك احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وأشار القرار إلى أن أعمال الامتحانات، التي قد تكون مقررة خلال هذه الفترة، ستستمر وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل الجهات المختصة، بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثرها بهذه الإجازة.