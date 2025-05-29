نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 02:43 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "التسلق" وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

- ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية من الطرق العامة بأسلوب "الخلع والتقطيع" ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش سيارة نقل والأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئى النية" (4 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية) تم ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.