المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ اليوم السابع بالفوز بجائزة الإعلام العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 مايو 2025 02:43 مساءً - تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة لجريدة اليوم السابع والزميلين محمد سالمان والسيد زيادة بمناسبة فوزهم بجائزة الإعلام العربى فى فئة الصحافة الاقتصادية، عن تحقيقهم المتميز حول شبكات النصب في مجال العملات المشفرة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "هذا الفوز يعكس المهنية العالية والجهد الصحفي الرصين في كشف قضايا تمس وعي المجتمع وأمنه الاقتصادى".

الشركة المتحدة تهني اليوم السابع

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